ACE Hadirkan Program Apresiasi Member

Tegar Arief

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, ACE menghadirkan program Extra Benefits for Everyone yang berlangsung hingga 26 Februari 2019 di seluruh toko ACE di Indonesia.

Malvin Tarigan, Promotion & Advertising Manager PT ACE Hardware Indonesia mengatakan, ini merupakan program keanggotaan yang ditujukan untuk memberikan banyak keuntungan dan kemudahan belanja bagi pelanggan setia.

Diantaranya adalah poin yang dapat ditukar dengan voucher atau produk menarik, belanja hemat dengan poin hingga seluruh nilai transaksi, diskon khusus member setiap bulan, gratis layanan antar dan instalasi, hingga promo khusus di merchant yang bekerjasama dengan ACE.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada member ACE Rewards yang saat ini berjumlah lebih dari 2,2 juta di seluruh Indonesia melalui program tematik tahunan," kata dia, Sabtu (16/2/2019).

Kali ini, sambungnya, program Extra Benefits for Everyone diselenggarakan dengan menghadirkan beragam produk pilihan yang meliputi tiga kategori yaitu Extra Helpful for Everyone, Extra Simple for Everyone, dan Extra Useful for Everyone disertai penawaran menarik khusus member.

Pada kategori Extra Helpful for Everyone, rangkaian produk dengan merek eksklusif ACE ditawarkan mulai dari ACE Paint yaitu koleksi cat tembok yang tahan noda, cepat kering dan anti bau untuk di dalam maupun luar ruangan hingga cat semprot untuk dekorasi yang mudah diaplikasikan.

Untuk membersihkan berbagai peralatan dari debu dan kotoran, tersedia aneka lap yang terbuat dari bahan sintetis dan microfiber yang halus dan aman dari goresan, hingga aneka alat perkakas yang terdiri dari obeng dan tang berbagai ukuran yang dilengkapi dengan kotak penyimpanan.

Kategori Extra Simple for Everyone menghadirkan beragam produk yang akan memudahkan saat membuat, menghidangkan, hingga menyimpan makanan. Diantaranya microwave merek Krisbow untuk memasak maupun menghangatkan makanan dengan cepat, serta sandwich maker yang memiliki lapisan anti lengket untuk menghidangkan menu sarapan yang praktis.

Untuk menyimpan makanan, tersedia koleksi kotak penyimpanan makanan berbagai ukuran yang mudah disusun dan berbahan ramah lingkugan, hingga berbagai koleksi peralatan masak seperti panci, wajan dan sendok masak beragam ukuran dan bentuk.

Pada kategori Extra Useful for Everyone, ACE menyediakan aneka produk fungsional seperti bantal pijat multifungsi yang bisa ditempatkan di jok kendaraan, sofa, maupun kursi kantor.

Untuk menemani para pecinta traveling, tersedia aneka bantal leher dengan bahan yang empuk untuk memberikan kenyamanan selama perjalanan. Tidak ketinggalan, aneka koper dan tas punggung dengan pilihan bahan yang kuat dan ringan juga siap untuk menemani berbagai perjalanan, baik untuk tujuan liburan maupun bisnis.

Melalui program Extra Benefits for Everyone, seluruh produk pilihan pada ketiga kategori tersebut ditawarkan dengan harga spesial. Selain itu, Member Special Reward juga dihadirkan yaitu program berhadiah emas murni 20 gram untuk 100 orang dan voucher belanja jutaan rupiah dengan mengumpulkan ‘token emas’ yang didapat dengan berbelanja sebanyak mungkin hingga 25 Juni 2019, dan pemenang akan diumumkan pada 14 Juli 2019.

Khusus member ACE Rewards bisa mendapatkan koleksi Multi Tools eksklusif hanya dengan menukarkan 40 poin yang dimiliki. Bagi pelanggan nyang belum terdaftar menjadi member, dapat memanfaatkan program ACE Access yaitu gratis biaya keanggotaan dengan mendaftar di www.acehardware.co.id/membership/register periode hingga 26 Januari 2019, dan melakukan pembelanjaan minimal Rp2 juta dalam waktu 6 bulan.

Kemudahan bertransaksi juga diberikan kepada pelanggan melalui fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan menggunakan kartu kredit Mandiri, BCA, CIMB Niaga, BNI dan BRI. Untuk membeli produk ACE kapan dan dimana saja, bisa dilakukansecara online melalui authorized online retailer Kawan Lama Retail di www.ruparupa.com.