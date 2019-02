Acer Apresiasi Pelanggan Lewat Program Promo Spesial

Novianti

Bisnis.com, BANDUNG – Acer mengapresiasi para pelanggan melalui program promo spesial “Terima Kasih Pelanggan”.

Branch Manager Acer Indonesia untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah Erbie Winarto mengatakan program ini dihadirkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pelanggan yang telah mempercayakan perangkatnya kepada Acer.

Kepercayaan pelanggan kepada Acer yang telah beroperasi selama 20 tahun di Indonesia ini mengantarkan Acer mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi. Beberapa penghargaan yang diraih Acer Indonesia antara lain Customer Satisfaction Award (ICSA) selama 10 tahun, Top Brand Award selama 12 tahun berturut-turut atas pilihan konsumen, The Most Socially Devoted Brand Worldwide on Facebook dari Socialbakers dan Social Media Award 2018.

“Acer Indonesia melihat pelanggan sebagai sahabat. Pelanggan bukan hanya sekadar sebagai pembeli, tapi juga sebagai mitra yang selalu memacu Acer untuk terus berinovasi menciptakan produk-produk terbaru,” ujar Erbie, Jumat (15/2/2019).

Erbie memaparkan, program promo spesial yang diberikan antara lain cashback hingga Rp10.000.000 bagi pelanggan yang membeli produk Predator Triton 700, perangkat gaming berhadiah gaming gears dengan garansi tiga tahun dan perangkat lunak Office 365 gratis bagi pelanggan yang membeli notebook seri thin & light di tanggal 1 Januari – 31 Maret 2019.

“Promo spesial ini sudah bisa didapatkan diseluruh Acer Indonesia. Kedepannya, Acer berkomitmen untuk terus memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui program promo spesial ini. Diharapkan, produk yang ditawarkan bisa menunjang produktivitas dan kreativitas para pelanggan,” katanya.

Erbie menambahkan, program “Terima Kasih Pelanggan” diharapkan bisa mendorong permintaan laptop dari masyarakat.

"Kami ingin para pengusaha, pekerja kreatif, profesional dan gamers mendapatkan laptop yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujarnya.