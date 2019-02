MotoGP: Rossi dan Vinales Kenalkan Livery Baru Yamaha YZR-M1 di Jakarta

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA-Yamaha MotoGP Factory Racing Team bersama Valentino Rossi dan Maverick Vinales memperkenalkan corak (livery) baru untuk sepeda motor Yamaha YZR M1 di Jakarta, Senin.



Livery terbaru itu menggambarkan kerja sama jangka panjang Yamaha dengan sponsor anyar yaitu Monster Energy Company.



Monster Energy telah mensponsori banyak tim Yamaha (Yamaha Factory Racing MotoGP Team sejak 2013) serta pebalap (termasuk Valentino Rossi dan Maverick Vinales) di berbagai ajang kelas balap.



"Tahun ini tampilan tim MotoGP dari Yamaha Factory Racing berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga memang laik untuk menggelar seremoni khusus sebagai penanda dari awal yang baru," kata Lin Jarvis selaku Managing Director of Yamaha Motor Racing di Jakarta, hari ini.



Livery warna motor YZR-M1 benar-benar telah berubah, menggunaan kombinasi "Monster Energy black" dengan "Yamaha Factory Racing blue" serta beberapa garis minimalis berwarna biru menghasilkan gradasi warna yang lebih dinamis pada desain motor yang terlihat ramping.



Selain itu, perpaduan sempurna antara nilai estetika Yamaha dengan gambar cakar yang secara mudah dapat langsung dikenali sebagai branding Monster Energy turut tersaji dalam logo baru Monster Energy Yamaha MotoGP Team, termasuk pada perlengkapan tim dan racing suit yang dikenakan oleh Valentino dan Maverick.



Selain logo Monster Energy, tim dengan penuh antusias turut mengumumkan bahwa sepanjang musim balap 2019, motor tunggangan Valentino dan Maverick akan terus menampilkan slogan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd., Yamaha Motor Philippines, Inc., serta Thai Yamaha Motor Co., Ltd



“Kami berada di Jakarta untuk memulai musim baru. Presentasi tim tahun ini sangat istimewa, karena ada banyak perubahan dibandingkan tahun lalu. Yang paling mencolok tentu saja adalah warna tim baru dan livery motor" kata Vinales yang ikut menunggangi YZR M1 itu.



Sedangkan pebalap legendaris Valentino Rossi mengaku tidak sabar menjajal sepeda motor dengan tampilan barunya itu.



"Saya benar-benar menantikan musim baru untuk balapan, saya ingin menaiki kembali M1 saya. Saya merasa sedang dalam kondisi terbaik dan penuh semangat, dan saya percaya, dengan kerja keras, kami dapat meningkat dari tahun sebelumnya dan kembali ke posisi puncak," kata Rossi.



Dalam kesempatan tersebut, para manajemen menyampaikan rasa kegembiraannya untuk memulai musim baru bila merujuk pada tingginya dedikasi yang diperlihatkan oleh tim dalam mempersiapkan musim kompetisi 2019.