Stranger Things Season 3 Tayang Juli Mendatang

Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD - Netflix mengumumkan jadwal penayangan salah satu serial yang paling dinantikan, "Stranger Things" musim ketiga.



Serial tersebut akan tayang pada 4 Juli 2019, hampir 16 bulan sejak musim kedua ditayangkan.



Netflix juga mengunggah poster untuk musim ketiga yang memperlihatkan Eleven (Millie Bobby Brown) dan Mike (Finn Wolfhard) berpegangan tangan di sekitar teman mereka, di belakang mereka terlihat langit gelap berhias kembang api, sementara monster dari Upside Down mengintai dari bawah.



Dikutip USA Today, poster itu bertulis "One summer can change everything".



Pengumuman itu juga diunggah oleh aktris pemeran Eleven, Millie Bobby Brown di akun Instagramnya.



"Semoga kalian juga tak sabar menantikannya, sama seperti aku!" tulis dia.