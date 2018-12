DPMPTSP Jabar Kini Miliki Ruang Pelayanan Perizinan Representatif

Wisnu Wage

Bisnis,.com,BANDUNG---Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung kini memiliki ruangan pelayanan perizinan (one stop service lounge) .



One Stop Service Lounge DPMPTSP ini menyediakan fasilitas layanan yang representatif, dengan penambahan kapasitas lahan parkir, kenyamanan front office, back office, penambahan loket layanan, informasi, pengaduan, konsultasi, ruang laktasi, area bermain anak, dan layanan mandiri dalam satu area.



Sekda Iwa Karniwa menuturkan, meskipun telah meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari kementerian/lembaga terkait atas keberhasilannya menyelenggarakan pelayanan, DPMPTSP harus tetap berinovasi dan berkolaborasi terutama dalam digitalisasi layanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Provinsi Jawa Barat.



Sekda Iwa juga mengapresiasi capaian DPMPTSP, dimana saat ini sedang dikembangkan metode penandatanganan secara elektronik, dan pencetakan surat izin di lokasi pemohon langsung.



"Nanti disamping online system juga penandatanganan secara elektronik, dan bahkan ke depan akan didorong supaya nantinya surat izin itu bisa dicetak di rumah pemohon masing-masing. Ini terobosan inovasi yang luar biasa," ujarnya, Jumat (21/12/2018).



"Saya berharap, penyediaan ruang layanan perizinan yang representatif juga perlu diimbangi dengan layanan secara digital yang mudah, cepat, efisien, dan tentunya dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang," tambahnya.



Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat Dadang Mohamad menyebutkan, pihaknya akan fokus pada peningkatan layanan print-out mandiri. Saat ini, katanya, DPMPTSP Jabar masih memberlakukan metode pengiriman via pos dalam mempermudah penyerahan surat izin kepada pemohon.



"Kita ingin mencoba print out izin secara mandiri. Saat ini masih dicetak di kantor kami, tapi pemohon tidak perlu ambil kesini, kami yang kirimkan melalui pos," tuturnya.