Youtube Uji Coba Opsi Kontrol untuk Video Putar Otomatis

Bisnis.com, JAKARTA - Youtube dikabarkan tengah menguji sistem baru yang memberi pengguna lebih banyak kendali atas video yang secara otomatis akan diputar saat fitur autoplay diaktifkan.



Dikutip dari Phone Arena, Jumat, aplikasi akan menunjukkan kepada pengguna video apa yang akan muncul berikutnya di kolom "Up Next" di mana urutan judul akan didasarkan pada berbagai faktor.



Pengguna memang dapat menghindari video yang disarankan untuk secara otomatis diputar dengan cara menonaktifkan autoplay, namun akan lebih baik jika pengguna dapat mengontrol video yang muncul dalam kolom "Up Next."



Sejumlah pengguna Android di India tampaknya menjadi subjek uji coba Youtube, menurut Android Police. Di atas kolom "Up Next," penonton Youtube akan melihat gelembung opsi yang akan memfilter video selanjutnya yang akan diputar.



Sejumlah gelembung akan memunculkan opsi seperti video yang berhubungan dengan topik video yang tengah diputar, atau video yang disarankan atau direkomendasikan oleh Youtube berdasarkan tontonan yang sering dilihat.



Opsi ini mungkin tidak menghasilkan banyak perbedaan dari apa yang ada di Youtube saat ini, namun hal ini dapat memungkinkan beberapa pengguna untuk mengaktifkan fitur autoplay, demikian Phone Arena.