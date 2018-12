Kim Kardashian Berniat Cerai dari Kanye West

Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD - Kim Kardashian dan Kanye West kembali dilanda dengan isu perceraian. Kali ini, Kim merasa tidak aman sehingga perceraian adalah cara untuk memecahkan masalah.



Meskipun Kim secara terbuka membela Kanye setelah omelannya Twitter. Seorang sumber mengatakan bahwa ibu tiga anak itu sebenarnya menentang keyakinannya sendiri untuk membela Kanye.



"Kim dipaksa untuk membela Kanye berulang-ulang bahkan saat ia tidak setuju dengan sikapnya. Ia hanya mengatakan kepadanya apa yang perlu dikatakan dan seringnya ia tidak tahu apa yang dibelanya," ujar sumber itu, dilansir Aceshowbiz, Rabu.



Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Kim tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Sebab Kanye tidak bisa berhenti menyampaikan apa yang ia pikirkan dan ini membuat Kim merasa teracam keselamatannya.



"Semakin banyak omong kosong yang dibicarakan Kanye, semakin banyak Kim merasa tidak aman. Kanye terus melemparkan Kim dan keluarganya ke dalam api dan dia terus-menerus mendapatkan ancaman dan pelecehan," jelas sumber itu.



Bintang "Keeping Up with The Kardashians" itu diduga sudah sangat muak dengan semua ini dan mereka jika perceraian adalah satu-satunya pilihan.



Namun sampai saat ini, baik Kanye dan Kim belum membahas perihal masalah tersebut.