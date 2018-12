Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Kepokmas di Kota Bandung Terkendali

Dea Andriyawan

Bisnis.com, BANDUNG — Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) di Kota Bandung menjelang Natal dan Tahun Baru 2019 stabil.



Hal tersebut disampaikannya usai inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Anyar, Kecamatan Astana Anyar Kelurahan Panjunan, Selasa (18/12).



Turut mendampingi wakil wali kota, di antaranya Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Elly Wasliah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Eric M. Attauriq dan Satgas Pangan Kota Bandung, Mochammad Rifai.



Saat sidak, Yana sempat berdialog dengan sejumlah pedagang. Tak hanya itu, ia juga sempat melihat pengujian sejumlah baham pangan seperti daging sapi, daging ayam, sayuran, dan ikan layak konsumsi.



"Ini kegiatan rutin. Bersama jajaran kepolisian dan dinas terkait, kita ingin memastikan masyarakat Bandung dalam mengonsumsi apapun yang dibeli pasar tradisional itu aman, nyaman dan halal," tutur Yana di sela sela sidak.



Mengenai harga, Yana memastikan kebutuhan pokok masyarakat masih normal. Seperti daging ayam, masih diharga Rp35.000 - 38.000



"Harga ada yang fluktuatif, tapi masih diambang normal. contohnya daging ayam masih kisaran Rp38.000. kalau harganya Rp40.000 itu nggak wajar," katanya.



Yana menuturkan, jika harga pangan sudah diambang tidak wajar maka akan ada operasi pasar.



"Selama harganya wajar kita tidak akan lakukan operasi pasar. Terpenting rutin cek harga, sehingga tidak ada yang dirugikan" ujar Yana.



Menghadapi Natal dan tahun baru, Yana juga memastikan ketersediaan pangan mencukupi.



"Kita jaga terus stok dan harga. Kalaupun itu ada kekurangan stok, kita siap menyuplai," tuturnya.



Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Bandung, Elly Wasliah menyampaikan, sidak sebagai kegiatan untuk memonitor ketersediaan stok harga dan keamanan pangan.



Mengenai harga, terdapat dua komoditas untuk daging ayam Rp35.000 - Rp38.000 per kologram dan telur Rp23.000 - Rp26.000 per kilogram.



"Jadi masing-masing naik Rp3000. Kalau daging ayam di atas Rp40.000, Pemkot akan kerjasama dengan Bulog melakukan OPM manakala harga diatas normal," tegas Elly.



Sementara itu, mengenai stok dan kondisi pangan aman dan tersedia.



"Pasokan harus tersedia bahkan ditingkatkan. Dari segi keamanan pun daging sapi bebas celeng, ayam bebas tiren, nggak ada borax. Begitu pun sayuran, negatif pestisida, ikan bebas formalin," tegasnya.



"Jadi semua aspek tidak ada penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Alhamdulilah aspek keamanan tidak ada pemalsuan pangan segar. Insya Allah sidak ini mewakili seluruh pasar di Bandung," tambah Elly.



Sementara itu, Satgas Pangan Kota Bandung, Mochammad Rifai mengatakan, pihaknya selalu melaporkan harga maupun stok pangan.



"Kita lapor harga dan stok, kalau terjadi kelangkaan akan melakukan tindakan. Sejauh ini masih aman, intinya kita akan pantau terus," tuturnya.



Berikut beberapa harga pangan di Pasar Anyar dalam sidak, yakni beras Rp10.500 -Rp12.000 per kg ,telor Ayam Rp23.000 - Rp26.000 per kg, daging ayam ras Rp35.000 - Rp38.000 per kg, daging sapi Rp110.000 per kg, ikan tenggiri Rp65.000 - Rp68.000 per kg, dan cabe rawit Rp15.000 per kg.