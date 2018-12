Bisnis.com,BANDUNG—Jalan bobotoh Persib memiliki saham di PT Persib Bandung Bermartabat dimulai dengan pembentukan koperasi yang melibatkan Viking dan Bomber.



Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan rencana pembentukan koperasi yang menghimpun potensi bobotoh akhirnya bisa terealisasi. “Alhamdulillah setelah cukup lama koperasi, pada hari ini bersejarah secara resmi dibentuk hari ini,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (17/12/2018).



Menurutnya dari hasil rapat sejumlah kesepakatan dan teknis pendirian koperasi resmi disimpulkan. “Pertama nama koperasi adalah bobotoh juara bersama, alamatnya jalan belimbing no 18 bandung. Kegiatan usahanya adalah usaha perdagangan umum, jasa, dan USP ,” paparnya.



Sementara untuk susunan pengurus, pengurus inti sebagai pendiri pihaknya ditunjuk sebagai ketua. Posisi wakil ketua oleh Manajer Persib H Umuh Muchtar, kemudian sekretaris dijabat Ketua Umum Bomber Asep Abdul dan Ketua Viking Heru Joko sebagai Wakil Ketua.



Sedangkan susunan pengawas ada 16 anggota pendiri yang merupakan perwakilan dari masing-masing pihak selain pihak yang dituakan di bobotoh.



“Jumlah pendiri 33 orang. Dari situ juga dibahas mengenai simpanan pokok Rp1 juta per orang semua pihak, untuk pengurus sebanyak 33 dibayar sekaligus, yang lain bisa dicicil 20 kali yang Rp 1 juta. Simpanan wajib Rp33 ribu per bulan. Angka ini diambil melihat Persib lahir tahun 1933, dan itu minimal. Bisa lebih. Tapi itu minimalnya,” paparnya.



Sementara untuk alokasi sisa hasil usaha untuk cadangan 33 persen, untuk anggota 33 persen, dan pengurus dan pengawas 10 persen, sosial 5 persen, pendidikan 9 persen, dan pengurus wilayah 5 persen.



“Alhamdulillah pokok-pokok pendirian koperasi sudah tuntas dan sepakat. Dengan demikian sekarang proses lebih lanjut untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga koperasi ini bisa langsung berbadan hukum. Inilah hasil kepurusan rapat yang memenuhi jumlah kuorum," tuturnya.