ISEI Jabar: Program 100 Hari Ridwan Kamil Menumbuhkan Harapan

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Kalangan ekonom memuji sejumlah program yang diluncurkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dalam 100 hari periode kepemimpinan.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar Aldrin Herwany mengatakan pihaknya melihat sejumlah perencanaan matang sudah disusun Ridwan Kamil dalam 100 hari kepemimpinannya terutama menggeliatkan sektor ekonomi keumatan dan desa.

“Mereka lebih banyak program pemberdayaan masyarakat dari desa dan pesantren, ini cukup bagus dan mudah-mudahan bisa diimpelementasikan,” katanya pada bisnis, Minggu (16/12/2018).

Menurutnya upaya Pemprov Jabar menggandeng universitas, BUMN dan sektor swasta guna membangun provinsi layak diapresasi meski dalam waktu jangka pendek 100 hari diyakini upaya ini belum bisa berbuat banyak. “Tapi paling tidak arahnya kemana, sudah terlihat,” ujarnya.

Pihaknya juga melihat Ridwan Kamil tengah memberikan porsi optimal terhadap pemberdayaan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam program 100 hari. Dia menyakini upaya ini akan berbuah pada makin kencangnya pertumbuhan UKM di Jabar. “Mereka mendrive pertumbuhan UKM yang lebih cepat, jadi ini sangat bagus,” tuturnya.

Meski pada pemerintahan sebelumnya upaya meningkatkan pertumbuhan UKM sudah pula dilakukan, Aldrin melihat langkah Ridwan Kamil mendetilkan masalah dan mengeksekusi lewat program menjadi pembeda.

Dia menunjuk program one village one company, one pesantren one product hingga kredit mesra. “Ini dibantu oleh universitas dan BUMN, BUMD, jadi andalan mereka di sinergitas,” katanya.

Namun pihaknya mengingatkan pada saat implementas pelaksanaan dalam program yang lebih luas, maka pengawasan harus ditingkatkan. Menurutnya saat memberikan dana segar ke desa dan pemberdayaan masyarakat bawah, maka pengawasan harus lebih ketat. “Kita harap dana yang diberikan bisa membuat produktif, namun jangan sampai terjadi kebocoran,” ujarnya.

“Ada harapan bagus dari Pemprov Jabar dibawah Ridwan Kamil ke depan, terutama di pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah, termasuk coba menghidupkan masjid bukan hanya sebagai aktifitas ibadah saja, namun masjid sebagai tempat belajar dan produktif, itu bagus,” pungkasnya.