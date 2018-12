Tukang Ojek Dapatkan Mini Cooper Seharga Rp12.000 di Bukalapak

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang tukang ojek online kelahiran Ciamis, Dedi Heryadi berhasil mendapatkan Mobil Mini Cooper seharga Rp12.000 di program Serbu Seru Bukalapak.



Bapak dari 3 orang anak ini mencoba peruntungannya di Serbu Seru Bukalapak sepulang dari bekerja sebagai pengemudi ojek online pada malam hari. Dedi mengaku terkejut ketika mendapati bahwa saldo Rp12.000 yang digunakan untuk program Serbu Seru tidak kembali ke saldo BukaDompet-nya.



“Kemarin sepulangnya dari ngojek saya iseng ikut menyerbu Mini Cooper dan tidak berharap menang. Alhamdulillah ternyata barang serbuan saya berhasil kali ini dan saya bisa ajak anak dan istri jalan-jalan naik Mini Cooper,” ujar Dedi ketika dihubungi oleh tim Bukalapak, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (13/12).



Dedi menjadi pengguna yang mendapatkan rezeki untuk membeli mobil Mini Cooper tersebut dengan harga Rp12,000, menyisihkan jutaan penyerbu lainnya yang berpartisipasi.



Selain mobil Mini Cooper, satu unit motor Vespa S 125 i-Get juga berhasil diboyong pulang oleh penyerbu terpilih, Agus Priyatmoko, dengan harga yang sama, Rp12,000.



Sejak pertama kali dihadirkan pada tanggal 19 November 2018, sebanyak lebih dari 3,5 juta pengguna telah berpartisipasi di Program Serbu Seru untuk mendapatkan barang impiannya, mulai dari tas bermerek, motor Vespa, Kawasaki Ninja, hingga mobil Mini Cooper.



Program Serbu Seru Bukalapak berlangsung hingga tanggal 15 Desember 2018. Pengguna masih bisa mendapatkan beberapa hadiah menarik lainnya, seperti satu unit Vespa S 125 i-Get dan dua unit Kawasaki Ninja 250 SL.



Selain Serbu Seru, Bukalapak juga menghadirkan beragam kejutan Promo Tiada Ampun lainnya, seperti Nego 12 Kali Lebih Dahsyat yaitu Pengguna Bukalapak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi harga sebanyak 3 kali untuk 6 jenis barang.



Flash Deal Serba Rp12 yang terbagi menjadi 6 periode mulai pukul 00.00-23.59 WIB, Cashback Rp1,2 Juta dimana pengguna Bukalapak berkesempatan meraih cashback sebesar 10% (cashback berupa Credits senilai maksimal Rp1.200.000) dengan minimal transaksi Rp2.000.000 (tidak termasuk ongkos kirim), dan Gratis Ongkir 12 kali setiap hari berlaku untuk jasa pengiriman Alfatrex (REG dan Next Day), Grab (Same Day, Instant, dan Rush Delivery), GO-SEND (Same Day dan Instant), J&T (REG), Lion Parcel (REG PACK & ONE PACK), NINJA (REG & FAST), dan TIKI (Reg dan ONS) selama 10 - 31 Desember 2018.