Persib Tak Perpanjang Kontrak In Kyun dan Bauman

Dea Andriyawan

Bisnis.com, BANDUNG — Persib Bandung dipastikan tidak akan memperpanjang kontrak dua pemain asing andalannya, Oh In Kyun dan Jonathan Bauman. Kontrak kedua legiun asing tersebut akan berakhir Januari 2019 mendatang.



"In kyun sudah selesai (kontrak), Bauman kayaknya (selesai) dengan tingkah laku seperti itu," kata Direktur Keuangan PT PBB Teddy Tjahyono, Kamis (13/12).



Sementara itu, pemain asing lainnya yakni Bojan Malisic juga habis kontrak pada akhir 2018 ini, namun nasib Bojan di Persib kata Teddy masih dipertimbangkan untuk dipertahankan.



Padahal, berdasarkan statistik peran Bauman dan In Kyun bagi Persib selama Liga 1 Indonesia 2018 ini cukup vital. Keduanya cukup berkontribusi baik dalam torehan goal maupun assist.



Mengutip data soccerway, Bauman yang didatangkan Januari 2017 bermain 26 pertandingan dengan 23 kali sebagai starter. Jonathan mampu menyumbangkan 12 gol untuk Persib.



Selain itu, Bouman juga menjadi rekan duet Ezechiel Ndouasel di lini serang Persib yang cukup taham. Duet “Jonez” ini membukukan 29 gol dari 40 gol yang diciptakan Persib musim ini.



Begitu pun In Kyun, pemain berpaspir Korea Selatan ini memiliki peran penting dalam mengatur serangan Persib dari lini tengah. Ia kerap menjadi pilihan utama Gomez untuk menghuni starting eleven Persib saat bertanding.



Ia pun tercatat mampu menyarangkan tiga gol bagi Persib. Ia menjadi rekan tandem sepadan dengan Haryono ataupun Dedi Kusnadar mengawal lini tengah Persib.