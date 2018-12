Sekda Jabar: Harga Pangan Jelang Libur Nataru Stabil

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG --Tim Satgas Pangan Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kosambi Bandung, Kamis (13/12/2018).

Tim Satgas ini meliputi pihak Kepolisian, Pangdam III Siliwangi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jabar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jabar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jabar, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar, serta Perum Bulog.

Hasil sidak tersebut menunjukkan bahwa harga bahan pangan pokok masih stabil, tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Beras kualitas premium masih berkisar di harga 12.000 rupiah per kilogram. Begitu pula dengan gula halus, masih stabil 12.000 rupiah per kilogram. Sedangkan telur ayam naik seribu rupiah menjadi 25.000 rupiah per kilogramnya.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Jawa Barat Iwa Karniwa menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik terkait harga pangan maupun stoknya. Iwa mengatakan, pihaknya akan terus memonitor perkembangan kebutuhan pangan baik dari produsen, distributor hingga sampai pada konsumen.

"Kepada seluruh masyarakat Jabar, tenang, beli (bahan pangan pokok) sesuai kebutuhan, tidak perlu panik," kata Iwa ditemui usai sidak.

"Harga-harga Alhamdulillah relatif wajar, dan kami pun dari pemerintah provinsi akan terus memonitor, baik itu dari produsen maupun juga distribusi dan konsumen," katanya.