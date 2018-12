Ajijah

Paris Saint-Germain dan Liverpool berakhir menjadi wakil Grup C yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions, setelah keduanya memenangi pertandingan pamungkas penyisihan masing-masing, Rabu pagi WIB.



Napoli, yang menjadi lawan Liverpool dan takluk 0-1 di Stadion Anfield, harus rela tersingkir dari Liga Champions dan turun kasta ketika mereka melanjutkan kiprah di babak 32 besar Liga Europa.



Sebuah gol semata wayang dari Mohamed Salah yang dilengkapi dengan penyelamatan gemilang kiper Alisson pada masa injury time menjadi penentu kemenangan dan kelolosan Liverpool, di tengah banyaknya peluang emas yang terbuang bagi kubu tuan rumah.



Di Stadion Rajko Mitic, Serbia, tuan rumah Red Star Belgrade gagal menciptakan kejutan untuk mengganjal langkah jawara Prancis, PSG, ketika mereka menyerah 1-4 di tangan tamunya.



Hasil itu, melesatkan posisi PSG ke puncak klasemen akhir Grup C dengan raihan 11 poin, diikuti Liverpool (9) di urutan kedua, Napoli (9) ketiga dan Red Star (4) menjadi juru kunci.



Liverpool berada di atas Napoli kendati kedua tim memiliki jumlah poin yang sama, sembilan, serta agregat gol yang sama, surplus dua gol, lantaran tim besutan Juergen Klopp itu lebih produktif dan telah mencetak sembilan gol sepanjang fase penyisihan dibandingkan Napoli yang hanya tujuh.



Napoli, meninggalkan Anfield dengan hati yang patah, karena mereka tiba sebagai pemuncak klasemen sementara dan berakhir pulang dengan tiket lain yang bukan incaran utama tim besutan Carlo Ancelotti tersebut.



Berikut hasil rangkaian pertandingan pekan kelima Grup C Liga Champions seturut laman resmi UEFA (tuan rumah disebut pertama):



Liverpool 1 - Napoli 0 (Mohamed Salah 34')

Red Star Belgrade 1 - Paris Saint-Germain 4 (Marko Gobelijc 56'; Edinson Cavani 9', Neymar 40', Marquinhos 74', Kylian Mbappe 90+2')

Klasemen Grup C