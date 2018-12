Sutradara Livi Zheng Raih Penghargaan di The Unforgettable Gala

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Livi Zheng mendapatkan penghargaan Culture Ambassador Award di The Unforgettable Gala, AS, Sabtu (waktu setempat (8/12).

The Unforgettable Gala merupakan acara penghargaan yang ditujukan untuk orang Asia-Amerika di Negeri Paman Sam.

Dalam sambutannya, Livi sedikit bercerita latar belakangnya di mana dia dan keluarga berasal dari Blitar, sebuah kota kecil yang baru punya bioskop tahun ini.

"Buat saya, berkarir di dunia film adalah sebuah keistimewaan," kata Livi dalam bahasa Inggris saat menerima penghargaan.

Sebagai seorang perempuan muda berdarah Asia, meniti karir sebagai sineas harus melewati jalan berliku.

"Tapi saya yakin bisa terus menggapai mimpi dalam karir perfilman," ujar dia.

Sekilas, dia bercerita tentang film terbaru "Bali: Beats of Paradise" yang mengangkat soal gamelan, juga kolaborasinya bersama penyanyi Judith Hill, dalam "Queen of the Hill" yang memadukan gamelan dengan musik funk.

"Ada banyak gamelan di Indonesia...Indonesia kaya budaya dan seni dan saya ingin berbagi itu dengan Anda semua," tutup dia.

Selain Livi, sutradara "Crazy Rich Asians" Jon M. Chu dan aktor John Cho "Star Trek" juga menerima penghargaan di acara tersebut.