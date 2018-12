Seluruh Penerbangan AirAsia Pindah ke Terminal 2 Soekarno-Hatta

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh penerbangan maskapai AirAsia mulai 12 Desember 2018 akan pindah beroperasi dari Terminal 3 ke Terminal 2 sejak jadwal penerbangan pukul 03.00 pagi WIB.



"Operasional AirAsia akan pindah ke Terminal 2 pada 12 Desember 2018. Perpindahan operasional penerbangan ini sejalan dengan rencana PT Angkasa Pura II (Persero) yang tengah siap melakukan revitalisasi di Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta," kata Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.



Setelah nanti revitalisasi selesai, Febri menjelaskan Terminal 2 akan berubah sepenuhnya menjadi terminal penerbangan berbiaya murah atau Low Cost Carrier Terminal (LCCT).



Proses revitalisasi ditargetkan selesai tiga tahun mendatang atau pada 2021.



“Langkah positif dilakukan AirAsia. Sebab nantinya diharapkan seluruh penumpang domestik dan internasional AirAsia yang berada di Terminal 2 tentu akan semakin nyaman dengan selesainya revitaliasi,” katanya.



Dengan revitalisasi juga, menurut dia, tidak hanya memudahkan pengguna jasa, tetapi juga akan meningkatkan daya tampung penumpang di terminal 1 dan 2. Dengan kapasitas sembilan juta penumpang di masing-masing terminal, nantinya akan menjadi 25 juta penumpang.



Bukan hanya itu saja, lanjut dia, nantinya Terminal 2 akan terkoneksi seperti Terminal 3.



“Sehingga semua sub terminal seperti 2D, 2F dan lain sebagainya akan terhubung tanpa ada pemisah. Sehubungan dengan perpindahan ini, kami mengharapkan agar para pengguna jasa memperhatikan tiket yang telah dipesannya agar tidak salah terminal,” kata Febri.