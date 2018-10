HMD Global Siapkan Nokia 5.1 Plus untuk Indonesia

Newswire

Bisnis.com, BOGOR - Setelah kehadiran Nokia 6.1 Plus pada awal bulan lalu, HMD Global tengah mempersiapkan untuk meluncurkan Nokia 5.1 Plus di pasar Indonesia.



"Nokia 5.1 Plus akan datang pada akhir bulan ini. Ponsel ini punya desain layar penuh dengan notch, dan konfigurasi 3GB/32GB," ujar Country Manager HMD Indonesia, Sanmeet Singh Kocharr, kepada Antara di sela media gathering di Bogor, Rabu (10/10).



Kehadiran Nokia 5.1 Plus, menurut Sanmeet, telah disesuaikan dengan keinginan pasar Indonesia, yang berdasarkan riset yang telah dilakukan HMD, menyukai layar yang luas dengan desain yang kekinian.



Sanmeet juga mengatakan bahwa Nokia 5.1 Plus akan dibekali prosesor Media Tek Helio. Sayangnya, Sanmeet belum bisa mengungkap harga untuk Nokia 5.1 Plus.



"Harganya (Nokia 5.1 Plus) di bawah Nokia 6.1 Plus," kata Sanmeet.



Nokia 6.1 Plus dimotori oleh Qualcomm Snapdragon 636 yang diperkuat dengan RAM 4GB, ruang penyimpanan 64GB yang dapat diperluas dengan slot hingga 128GB, serta baterai 3.060mAh.



Ponsel ini juga dibekali kamera ganda belakang ganda 16MP+5MP dan kamera depan 16MP, dan ditawarkan dengan harga Rp3,399 juta.



Untuk penjualan, Sanmeet mengatakan bahwa penjualan Nokia 6.1 Plus di luar ekspektasi. Hal senada juga disampaikan Marketing Lead HMD Indonesia, Miranda Vania Warokka.



"Walaupun ada sedikit keterlambatan sempet, tapi kita telat sekitar lima hari mungkin, dan dari lima hari itu langsung dikirim. Kuantitasnya sesuai harapan," ujar Miranda.



Sementara itu, saat ditanya tentang kehadiran Nokia 7.1, yang baru meluncur di London, beberapa waktu lalu, Miranda enggan berkomentar. Begitu pula dengan Nokia 7.1 Plus yang kabarnya segera meluncur secara global.



"Nokia 7.1 Plus belum bisa ngomong, Nokia 7.1 belum tahu," kata Miranda.



Meski demikan, Miranda mengungkapkan bahwa HMD Global akan melengkapi deretan ponselnya di semua segmen harga dengan kehadiran generasi kedua atau penerus perangkat yang telah diluncurkan.



"Generasi 6.1 plus sudah mulai launching, mungkin nanti pada Q1 tahun depan kita punya range lengkap untuk semua segmen... Mungkin ada 2.1 atau 2.3, generasi kedua atau penerus dari sebelumnya," ujar dia.