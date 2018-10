Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Kurang seminggu lagi, gelaran rutin favorit wargi Jabar Ngopi Saraosna Vol. 6 akan diselenggarakan di Halaman Depan Gedung Sate Kota Bandung, Jumat-Sabtu (12-13/10/18).

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jawa Barat, Sonny S Adhisudarma, selaku panitia penyelenggara mengatakan bukan hanya kopi Jabar gratis saja yang di bisa dinikmati, namun ilmu serta hiburan papan atas akan wargi dapatkan juga di sini.

“Kami sudah menyiapkan berbagai topik workshop yang dapat diikuti oleh para petani dan pegiat kopi,” katanya di Gedung Sate, Senin (8/10/2018).

Sonny menyebut Workshop Persiapan Barista untuk menghadapi Kompetisi Latte Art, Workshop Persiapan Barista untuk menghadapi Kompetisi Barista, Workshop Persiapan Barista untuk menghadapi Kompetisi Seduh Manual. “ Selain untuk barista juga untuk roaster dan petani/processor, yaitu Workshop Persiapan Roaster untuk menghadapi Kompetisi Roasting, dan Workshop Grading untuk Petani/Processor, Workshop Uji Cita Rasa untuk Petani/Processor,” jelasnya.

Sonny mengatakan di Ngopi Saraosna Vol. 6 atau Ngora Vol. 6 hampir seluruh wilayah di Jabar mengirimkan ‘wakilnya’. “Kopi-kopi di Ngora Vol. 6 berasal dari Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kota Cirebon, Kab Tasikmalaya, Kab. Garut, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kota Bogor, dan Kab. Purwakarta. Kumplit!” katanya.

Ngopi Saraosna Vol 6 akan hadir di Gedung Sate pada 12-13 Oktober 2018. Akan hadir dengan kemasan yang lebih santai & romantis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap, budaya ngopi dengan gaya yang santai bisa menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Line Up band yang sudahconfirmed menurut Sonny adalah d’Masiv, Mustache and Beard, Two Triple-O, Sore, dan Homogenic.