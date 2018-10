Venom Rajai Puncak Box Office

Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD - Film antihero "Venom" yang dibintangi Tom Hardy, berhasil menguasai puncak box office pekan ini, menurut data yang dilansir boxofficemojo.com.



Film yang mengisahkan asal-usul rival Spider-Man dan lebih banyak didominasi dialog-dialog lucu tersebut, berhasil mengumpulkan pendapat debut US$80,30 juta (sekitar Rp1,21 triliun).



Sedangkan di posisi kedua ada film baru lainnya yakni "A Star is Born" yang dibintangi Lady Gaga. Film ini mengumpulkan pendapatan debutnya sebesar US$41,25 juta (sekitar Rp626,5 miliar).



Peringkat ketiga ditempati oleh film animasi "Smallfoot". Film yang mengisahkan persahabatan makhluk legenda Yeti dengan seorang manusia ini berhasil meraup pendapatan pekan keduanya sebesar US$14,9 juta (sekitar Rp226,3 miliar).



Turun dari peringkat pertama pada akhir pekan lalu, "Night School" kali ini harus puas menduduki peringkat keempat dengan mengumpulkan pendapatan pekan keduanya sebesar US$12,27 juta (sekitar Rp186,4 miliar).



Peringkat kelima ada "The House With A Clock In Its Walls" yang turun dua peringkat pada pekan ini dari posisi ketiga. Film yang dibintangi Jack Black tersebut mengumpulkan pendapatan ketiganya sebesar US$7,29 juta (sekitar Rp110,8 miliar).