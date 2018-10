165 Humas Kota/Kabupaten Bakal Hadir di PR Summit Bandung

Dea Andriyawan

Bisnis.com, BANDUNG — Tujuh kepala daerah dan 165 Humas daerah bakal hadir di Indonesian City Government PR Summit yang diselenggarakan di Hotel Trans Luxury Kota Bandung, Kamis (4/10/2018).



Sejumlah kepala daerah yang bakal hadir di antaranya, Wali Kota Padang, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wali Kota Tegal, Wali Kota Tanjung Pinang, Wali Kota Solok, Wakil Wali Kota Payahkumbuh. Sedangkan Bupati Tapanuli dan Bupati Sijunjung masih dalam konfirmasi.



“Alhamdulillah, sejumlah kepala daerah bakal hadir di acara yang digagas oleh Humas Kota Bandung ini. Ini menunjukan peran Humas memang sangat penting dalam sebuahpemerintahan," kata Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Yayan A. Brillyana, Kamis (4/10).



Yayan mengungkapkan, Indonesian City Government PR Summit merupakan kali pertama digelar. Ini merupakan ajang pertemuan pranata Humas Kota/Kabupaten di Indonesia.



Sekitar 1.000 peserta dari pranata Humas Kota/Kabupaten, Kementerian dan Lembaga, BUMN dan BUMD, praktisi kehumasan, praktisi komunikasi telah menyatakan bakal hadir.



Pada Indonesian City Government PR yang akan berlangsung di The Trans Luxury Hotel itu, materi utama adalah membangun City Branding. Hadir sebagai pembicara antara lain Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Selamatta Sembiring, Staf Ahli Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati.



Selain itu juga bakal hadir, Associate Industry Head Government Public Services of Markplus Inc. Setyo Riyanto, dan Direktur London School of Public Relations Jakarta Prita Kemal Gani.



“Peserta akan banyak memperoleh ilmu dari para pakar yang berpengalaman. Tentunya juga akan menambah jejaring dengan sesama Humas di Indonesia," tutur Yayan.