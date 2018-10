Batik Trusmi Gelar Mask Painting Festival 2018

Wisnu Wage

Bisnis.com, CIREBON—Pascapenetapan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO, setiap tanggal itu pula seluruh lapisan masyarakat Indonesia dianjurkan untuk berbatik.

Hal ini merupakan bentuk dukungan bangsa untuk dijadikan sebagai pakaian resmi di negeri sendiri.