Google Go dan Maps Go Capai 10 Juta Unduhan

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi Google Go dan Maps Go masing-masing tercatat telah melampaui angka 10 juta unduhan di Google Play Store.



Dikutip dari GSM Arena, Kamis, Google memperkenalkan Oreo (Go Edition) untuk smartphone murah dengan spesifikasi low-end, menargetkan pasar berkembang.



Seiring dengan OS yang dioptimalkan, perusahaan meluncurkan beberapa aplikasi yang disesuaikan untuk platform Go, termasuk Maps Go, Gmail Go dan Assistant Go.



Penghitung pemasangan aplikasi di Play Store mengungkapkan bahwa dua dari aplikasi yang lebih populer - Maps Go dan Google Go mencapai 10 juta unduhan, menjadi yang pertama dari kumpulan aplikasi GO yang mencapai angka tersebut.



Go Edition diperkenalkan dengan Android Oreo, namun bulan lalu Google berjanji akan ada rencana untuk varian lite dari Android Pie.



OS baru tersebut akan memiliki bobot 500 MB lebih kecil, akan berjalan lebih cepat dan akan menawarkan pelacakan dan pemantauan konsumsi data.