Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD - Film "Train to Busan" akan segera masuk Hollywood. Sebab, James Wan yang menyutradarai "Insidious" dan "The Conjuring" akan bekerja sama dengan penulis "The Nun", Gary Dauberman untuk me-remake film zombie asal Korea tersebut.



Sampai saat ini, masih terjadi perang tawar-menawar siapa yang mendapatkan hak remake berbahasa Inggris. Nama teratas adalah New Line Cinema dan sedang dalam proses dealing akhir. Lalu disusul oleh studio lain seperti Universal Pictures, Paramount Pictures, Lionsgate Films and Screen Gems.



James Wan akan berproduksi bersama pemegang saham asli Gaumont dan Michael Clear, presiden produksi Atomic Monster dan Gary Dauberman akan bertindak sebagai penulis naskah. Namun untuk detail lain dari remake ini belum tersedia.



"Train to Busan" asli disutradarai oleh Yeon Sang Ho dan dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yu Mi serta Ma Dong Seok. Film ini bercerita tentang virus zombie yang menyebar Korea Selatan. Zombie ini kemudian muncul pada kereta api tujuan Busan dan menyerang penumpangnya.



Ketika mereka berjuang untuk bertahan hidup, seorang ayah yang gila kerja berusaha melindungi putrinya dengan segala cara. Film ini pun menyajikan sebuah kisah emosional dan menyentuh hati.



"Train to Busan" ditayangkan perdana di Festival Film Cannes dan mendapat pujian. Film ini mendapat rekor sebagai film Korea pertama yang mencapai lebih dari 10 juta penonton pada 2016. Selain itu, "Train to Busan" juga meraup 92,1 juta dolar AS di seluruh dunia serta menjadi film Korea terlaris di Malaysia, Hong Kong dan Singapura.



Sementara itu, sekuel dari "Train to Busan" sedang dalam pengembangan. Produksi film ini rencananya akan dimulai pada 2019. Namun siapa aktor yang terlibat belum diketahui, demikian dilansir Aceshowbiz, Kamis.