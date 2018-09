Benelli Owner Indonesia Meriahkan HUT ke-208 Kota Bandung

Novianti

Bisnis.com, BANDUNG – Benelli Owner Indonesia bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat turut memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Bandung yang ke-208.

Ketua Umum Benelli Owner Indonesia (BOI) Wishnu Cahyana mengatakan Benelli merupakan produk motor asal Italia yang baru memasuki pasar Indonesia di tahun 2012.

Karena pengguna merek motor ini masih terbatas, maka dibuatlah komunitas bagi para pemilik motor Benelli untuk saling bertukar informasi atau spare part ketika memodifikasi motor.

Kini, BOI telah tersebar di 14 chapter atau wilayah di Indonesia diantaranya Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, Bali-Lombok, Kediri, Malang, Surabaya dan Bandung. Di Bandung sendiri, BOI didirikan tanggal 8 Agustus 2016 dan hingga saat ini telah memiliki 130 member.

“Untuk merayakan HUT Kota Bandung ke-208 sekaligus HUT BOI Bandung chapter yang ke-2, kami menggelar acara Minangkala di tanggal 28-29 September 2018 mendatang,” ujar Wishnu, pada Rabu (26/9/2018).

Wishnu menambahkan acara yang digelar selama dua hari ini terdiri dari beberapa rangkaian antara lain penanaman 24 bibit pohon di Teras Cikapundung, city rolling, touring nasional BOI, aktivitas clinic safety riding dan hiburan musik sebagai acara penutup yang digelar di Momumen Perjuangan Rakyat.

“Acara ini terbuka untuk masyarakat serta antar club motor merek lainnya sebagai bentuk persaudaraan. Hal tersebut sesuai dengan tagline acara Brother for Brother and No Limit,” katanya.