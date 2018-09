Intip Konsep Baru The Body Shop di Paris Van Java

Novianti

Bisnis.com, BANDUNG – The Body Shop hadir di Paris Van Java Bandung dengan konsep baru, yaitu Play with Nature.

GM Brand Marketing The Body Shop Indonesia Andre Prawiradisastra mengatakan konsep baru ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berkunjung dan berbelanja yang berbeda.

Biasanya, toko kosmetik hanya sekedar ruangan saja. Namun di ruangan 151 meter persegi ini, para pengunjung bisa lebih nyaman dan leluasa. The Body Shop Paris Van Java merupakan store terluas di Indonesia dengan tampilan lebih hijau dimana terdapat banyak tanaman di sekitar koridor.

“Konsep nature ini selaras antara keindahan alam dengan produk-produk kami yang berbahan dasar alami dan cruelty free atau tidak diujicobakan terhadap binatang,” ujar Andre, pada Sabtu (22/9/2018).

Andre menambahkan Play with Nature ini turut mengajak para pelanggan untuk melestarikan Hutan Batang Toru Sumatera Utara serta keanekaragaman hayati di dalamnya dengan cara berdonasi di kasir setelah melakukan pembayaran.

Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba skin tone analysis yang akan membantu pengunjung mendapatkan produk make up paling cocok untuk warna kulitnya.

“Produk yang ada di toko ini pun lebih lengkap dan lebih banyak pilihannya mulai dari produk untuk wajah, rambut, body dan lainnya,” katanya.

Selama masa pembukaan konsep baru ini, The Body Shop juga memberikan promo khusus, yaitu potongan harga 10% untuk umum yang bisa dinikmati hingga tanggal 27 September 2018 mendatang.

The Body Shop Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1992. Saat ini telah memiliki 142 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Toko produk perawatan tubuh ini dapat dikunjungi secara offline maupun online.

Dengan tagaline ‘Enrich Not Exploit, It’s in Our Hands’, The Body Shop berkomitmen menghadirkan produk alami yang berkualitas.