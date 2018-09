4 Film Hollywood Menghibur pada Pertengahan September

Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD - Memasuki pertengahan bulan September, empat film Hollywood berikut ini siap menghibur para moviegoers di bioskop-bioskop Indonesia, seperti dikompilasi dari pelbagai sumber.



1. "The Predator"



Kisah makhluk alien pemburu bernama Predator kembali datang ke Bumi lewat "The Predator", untuk mencari sebuah benda yang diambil oleh seorang personel militer elite dan kemudian diserahkan kepada anaknya yang menyandang spektrum autisme.



2. "Peppermint"



Sutradara "Taken" Piere Morel kembali hadir menyuguhkan aksi laga bertempo cepat dalam "Peppermint". Morrel kali ini menyajikan adegan-adegan laga seru yang dibalut kisah dendam seorang ibu.



3. "Johnny English: Strikes Again"



Agen rahasia kocak Johnny English (Rowan Atkinson) kembali beraksi guna memburu dalang utama di balik serangan hacker yang mengungkap identitas agen rahasia di Inggris. Tentunya English akan beraksi dengan cara konyolnya sendiri.



4. "The House with a Clock in its Walls"



Berlatar tahun 1955, Lewis Barnavelt (Oweb Vaccaro) pindah dan tinggal bersama pamannya Jonathan (Jack Black) yang ternyata seorang penyihir sakti. Selain berprofesi sebagai penyihir, Jonathan dan penyihir sakti lainnya bernama Florence Zimmerman merupakan penjaga dari sebuah jam yang memiliki kekuatan untuk memicu kiamat.