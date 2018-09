AS Jadi Tempat Terbaik untuk Beli iPhone Terbaru, Ini Alasannya

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga iPhone baru resmi dirilis, dan di antaranya merupakan seri iPhone dengan harga paling mahal yang pernah dirilis Apple.



Seberapa mahal harga iPhone terbaru di seluruh dunia? Dikutip dari Phone Arena, Jumat, ternyata Amerika Serikat memiliki harga iPhone terbaik di seluruh dunia.



Orang-orang di Eropa harus membayar setara dengan hampir US$1.000 untuk model dasar iPhone XR, yang harganya US$750 di Amerika Serikat.



Namun, mengapa orang Eropa harus membayar iPhone lebih mahal, sementara orang-orang di AS mendapatkan harga yang jauh lebih baik?



Alasannya, seperti yang diduga, adalah pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bervariasi dari 18% di Malta dan 19% di Jerman hingga 25% di negara-negara Nordik.



Di Jerman, pelanggan harus membayar sekitar 690 euro (807 dolar AS) untuk model dasar iPhone XR, kemudian juga membayar sekitar 160 euro (187 dolar AS) untuk PPN, sehingga akhirnya pelanggan Eropa membayar lebih banyak daripada pelanggan di AS.



Perlu diingat juga bahwa harga di Eropa terdaftar dengan PPN, sementara di AS, di luar harga yang ditetapkan tersebut, mereka harus membayar pajak negara, kecuali bagi mereka yang tinggal di negara bagian yang bebas pajak seperti Delaware.