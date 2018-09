Peppermint: Aksi Balas Dendam Jennifer Garner Terhadap Kartel Narkoba

Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD - Lima tahun lalu Riley North (Jennifer Garner) memiliki kehidupan keluarga yang sempurna. Sayangnya pada suatu malam semua itu hilang, suami dan anak kesayangannya dibantai secara brutal oleh kartel narkoba dan dirinya pun mengalami koma akibat tertembak di bagian kepala.



Riley berupaya mencari keadilan lewat pengadilan untuk menuntut para pelakunya, namun apa daya pengaruh kartel yang sangat kuat membuat institusi hukum terlihat loyo dan tak mampu berbuat apa-apa.



Walhasil Riley pun kemudian berniat menuntut keadilan dengan caranya sendiri dan setelah sekian lama ia mengasingkan diri di luar negeri, sekarang saatnya balas dendam.



"Peppermint" meerupakan film laga terbaru yang dipenuhi aksi-aksi laga penuh ketegangan dan berdarah-darah selama 1 jam 42 menit.



Plot dalam film ini sangat sederhana dan lemah untuk menggambarkan pedihnya perasaan seorang ibu yang kehilangan keluarganya, toh hal ini tidak membuat "Peppermint" menjadi kehilangan tenaga.



Performa Jennifer Garner dalam film patut mendapat pujian. Mantan istri Ben Affleck tersebut berhasil memainkan dua sisi Riley North yang kontradiktif yakni seorang ibu penyayang yang polos sekaligus wanita petarung penuh dendam.



Pilar lainnya yang berhasil menjadikan "Peppermint" sebagai film laga non-stop adalah sutradara "Taken" Pierre Morel yang menghadirkan aksi duel tangan kosong dan baku tembak brutal sepanjang film.



Morel kembali menyajikan adegan-adegan laga dengan tempo cepat yang menjadi ciri khasnya saat mengarahkan Liam Neeson dalam "Taken" , namun kali ini dalam "Peppermint" semua itu dilakukan oleh seorang wanita biasa-biasa.



Derasnya hujan peluru dan adegan pertarungan tangan kosong yang sangat cepat sepanjang film berdurasi 1 jam 42 menit ini berhasil membuat penonton terus terpaku pada layar, tak peduli sebrutal apa adegannya. Sedikit saja Anda tidak fokus maka lewatlah aksi laga mengagumkan dalam "Peppermint"ini.



Banyaknya adegan-adegan brutal yang bertebaran dalam film ini, membuat "Peppermint" mendapatkan rating 17 tahun ke atas dari Lembaga Sensor Film sehingga tidak layak untuk disaksikan anak-anak.



Kalau Anda penyuka film-film laga seperti "Taken" atau "The Raid" maka "Peppermint" yang dibintangi oleh Jennifer Garner, John Gallagher Jr dan John Ortiz ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Film ini akan menyapa para moviegoers penyuka aksi laga di bioskop-bioskop Indonesia pada pekan depan.