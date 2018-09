Justin Bieber dan Hailey Baldwin Kedapatan Urus Surat Pernikahan

Newswire

Bisnis.com, NEW YORK - Pasangan selebritis Justin Bieber dan Hailey Baldwin kedapatan sedang mengunjungi gedung pengadilan di New York City, Amerika Serikat, Kamis (13/9) waktu setempat.



Kedatangan keduanya dikabarkan untuk mengurus surat pernikahan. Dilaporkan TMZ, Jumat, Justin Bieber terlihat mengenakan pakaian bergaris sedangkan Hailey Baldwin tampak santai dengan busana berwarna putih.



Kehadiran pasangan yang sedang jadi perbincangan ini terlihat begitu emosional. Bahkan menurut saksi mata mengatakan, Justin Bieber sudah tidak sabar untuk menikahi Hailey Baldwin.



Menurut kabar dari hakim pengadilan, keduanya segera melangsungkan pernikahan, meski belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut.



Di New York, surat pernikahan berlaku mulai 24 jam setelah dikeluarkan hingga 60 hari kalender dari tanggal tersebut. Itu berarti jika Justin Bieber dan Hailey Baldwin benar-benar memperoleh surat nikah, mereka dapat mengikat janji suci kapan saja hingga tanggal 13 November.