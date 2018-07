Tingkat Penghunian Kamar di Jabar Periode Mei Turun

Dea Andriyawan

Bisnis.com, BANDUNG — Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada Mei 2018 mengalami penurunan 6,62 poin dibandingkan TPK April 2018 dari 51,80% menjadi 45,18%.

“Baik TPK hotel bintang maupun non bintang mengalami penurunan,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Dody Herlando, di Kantor BPS Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (2/7).

Menurutnya, TPK hotel bintang pada Mei 2018 sebesar 48,38%, turun 7,80 poin dibandingkan TPK April 2018 yang mencapai 56,18%. TPK tertinggi tercatat pada hotel bintang 2 sebesar 59,80%, sedangkan TPK terendah terjadi pada pada hotel bintang 1 sebesar 31,17%.

TPK hotel non bintang pada Mei 2018 sebesar 29,74%, turun 0,21 poin dibandingkan April 2018 yang tercatat 29,95%. TPK tertinggi untuk hotel non bintang terjadi pada hotel dengan kelompok kamar <10 sebesar 38,78%. Sedangkan TPK hotel non bintang yang terendah sebesar 26,47% terjadi pada hotel dengan kelompok kamar >40.

Rata-rata lama tamu menginap Mei 2018 di hotel bintang selama 1,82 hari dan di hotel non bintang selama 1,32 hari. Sementara itu, tamu asing yang menginap di hotel bintang rata-rata selama 3,95 hari dan di hotel non bintang selama 1,25 hari, sedangkan tamu asal lndonesia menginap rata-rata selama 1,72 hari di hotel bintang dan 1,33 hari di hotel non bintang.

“Tamu asing menginap lebih lama di hotel bintang dari pada hotel non bintang,” katanya.

Selain itu berdasarkan data BPS, kedatangan tamu mancanegara melalui Bandara Husein Sastranegara pada April 2018 sebanyak 10.316 orang mengalami penurunan 26,73% dibanding April 2018 yang tercatat 14.080 orang.

Kemudian, wisman yang datang melalui Pelabuhan Muarajati Cirebon seluruhnya adalah para crew kapal sebanyak 118 orang, naik 38,82% dibanding April 2018 yang tercatat sebanyak 85 orang.