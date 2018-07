Main di Serial Netflix Wu Assassins, Iko Uwais Banjir Pujian

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Iko Uwais kembali terlibat dalam produksi bergengsi, dia akan bermain dalam salah satu serial Netflix “Wu Assassins”.



Dilansir dari laman Variety, Iko akan berperan sebagai Kai Jin dalam serial drama bela diri yang berlatar di Chinatown di San Francisco. Kai Jin adalah seorang Wu Assassins terakhir yang terpilih untuk memimpin perkumpulan tua tersebut.



Hal membanggakan lainnya, Iko Uwais juga akan menjadi produser, koreografer bela diri dan koordinator pemeran pengganti dalam 10 episode serial tersebut.



Istri Iko, penyanyi Audy Item, membagikan pencapaian terbaru ini dalam sebuah unggahan di Instagram, menampilkan tangkapan layar pemberitaan media asing disertai tulisan dirinya bangga.



“Keep it up pa @iko.uwais so proud of you.. don’t forget to pray and stay humble.. love you so much,” tulis @audyitem.



Sutradara film laga “The Raid”, Gareth Evans, turut memberi ucapan selamat kepada sang aktor spesialis bela diri ini.



“Boom! Congrats @iko.uwais who continues to conquer not just the US but the Global market! Crush it buddy,” kata Evans di Instagram.



Rekan sesama aktor bela diri Joe Taslim pun tak sungkan memuji Iko, menyebutnya “sejarah baru” bagi aktor Indonesia di dunia serial televisi produksi Amerika Serikat.