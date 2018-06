Ahok Ulang Tahun, Instagram Dibanjiri Komentar Ucapan Selamat

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok hari ini genap berusia 52 tahun.

Dalam akun Instagram @basukibtp, tim Ahok @timbtp mengunggah foto tulisan tangan Ahok yang berisi ucapan terimakasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya di hari ulang tahun saya. Mohon maaf saya tidak bisa menerima bapak ibu dan saudara di dalam Mako Brimob. Saya mau mengungkapkan perasaan saya kepada bapak ibu dan saudara semua, seperti yang terdapat dalam lirik lagu Elvis Persley "THE WONDER OF YOU"," tulis Ahok.

Dari pantauan, Jumat siang, dua jam setelah foto tersebut diunggah, postingan tersebut mendapat 112.600 like dan dibanjiri 9.707 komentar.



"Selamat ultah pak Ahok.. bahagia dan sehat selalu," tulis @agustin_wardani.

Tak hanya warganet, sejumlah pesohor juga mengisi kolom komentar, di antaranya Gading Marten. "Selamat Ulang Tahun Pak AHOK.. sehat terus.. semoga selalu diberikan yg Terbaik dan diberkati selalu..," tulis @gadiiing.

Dalam surat yang dibubuhi tanda tangan tersebut, Ahok menyebut lagu yang dipopulerkan oleh Elvis Presley dalam album "On Stage" yang dirilis pada 1970, berjudul "The Wonder of You," yang tampaknya benar-benar menggambarkan perasaannya.

Berikut potongan lirik dari lagu tersebut.

"When no-one else can understand me

When everything I do is wrong

You give me hope and consolation

You give me strength to carry on

And you're always there to lend a hand..."