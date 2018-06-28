Intip Tingkat Partisipasi Pemilih di 27 Kab/Kota di Jabar Yuk!

Bisnis.com,BANDUNG--Target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat terkait partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2018 mencapai 70%.
Dari hasil teleconference ketua Desk Pilkada Jabar Iwa Karniwa dengan 25 kabupaten/kota di luar Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi yang mengalami gangguan jaringan, jalannya Pilkada berlangsung lancar.
"Situasi kamtibmas aman, logistik lancar dan DPT clear tidak ada persoalan. Hingga jam 12 siang rata-rata partisipasi 70%," katanya di Pusat Komando Pilkada Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (27/6/2018).
Berikut hasil rekap tingkat partisipasi:
1KAB. SUKABUMIAMAN DAN TERTIB AMAN1.801.992JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH DIATAS 50%
2KAB. CIANJURAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI SAMPAI DENGAN KE TPS1.653.805
3KAB. BANDUNGAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI 2.330.852JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 75%
4KAB. TASIKMALAYAAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI1.308.969JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 65%
5KAB. CIAMISAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI920.858JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 67%
6KAB. KUNINGANAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI KE 2005 TPS837.365BELUM ADA LAPORAN TERKAIT JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH
7KAB. CIREBONTERKAIT HILANGNYA SURAT SUARA SEBANYAK 2467 DI 6 TPS DI DESA DANAMULYA KECAMATAN PLUMBON SUDAH ADA LANGKAH DARI KPU DAN PANWAS MENGANTISIPASI HAL TERSEBUT DENGAN MENGGUNAKAN SURAT SUARA PSU (PEMILIHAN SUARA ULANG) SUDAH TERDISTRIBUSI1.635.993BELUM ADA LAPORAN TERKAIT JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH
8KAB. MAJALENGKAAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI 952.537JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 65%
9KAB. SUMEDANGAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI 834.276JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 70%
10.KAB. INDRAMAYUAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI1.318.945JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 60%
11.KAB. SUBANGAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI KE 2852 TPS1.110.185JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 70%
12.KAB. PURWAKARTAAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI652.796JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 65%
13.KAB. KARAWANGAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI1.598.382JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 45%
14.KAB. BANDUNG BARATAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI KE 2920 TPS1.158.564JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 70%
15.KAB. PANGANDARANAMAN DAN TERTIB SUDAH TERDISTRIBUSI311.176JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 70%
16.KOTA BOGORAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI KE 1785 TPS674.310JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 40%
17.KOTA SUKABUMIAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI225.349JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 66%
18.KOTA BANDUNGAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI1.659.017
19.KOTA BEKASIAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI 100 %1.434.717JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH DIATAS 50%
20.KOTA DEPOKCUKUP BAIK SETELAH DIKUNJUNGI KAPOLDA JABARSUDAH TERDISTRIBUSI 1.155.477JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 74%
21.KOTA TASIKMALAYAAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI 100%873.633JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 80%
22.KOTA BANJARAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI143.516BELUM ADA LAPORAN TERKAIT JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH
24.KOTA CIMAHIAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI364.980BELUM ADA LAPORAN TERKAIT JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH
25.KOTA CIREBONAMAN DAN TERTIBSUDAH TERDISTRIBUSI DI KPPS 03.30 WIB230.446JUMLAH SEMENTARA PARTISIPASI PEMILIH 71%
26.KAB. BEKASIBELUM MELAKSANAKAN VIDEO CONFERENCE
27.KAB. GARUTBELUM MELAKSANAKAN VIDEO CONFERENCE