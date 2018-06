Anatomi Hasil Penyisihan Grup Piala Dunia 2018

Dua tim teratas di masing-masing grup lolos ke babak 16 besar. Dalam fakta ada tim yang memiliki poin sama, FIFA menetapkan tujuh kriteria untuk penentuan yang dimulai dengan selisih gol dan kemudian jumlah gol yang dicetak di semua pertandingan grup.



Jika dua tim atau lebih setara berdasarkan tiga kriteria di atas, peringkat mereka ditentukan sebagai berikut: * poin yang diperdalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan; * Perbedaan gol dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan; * Jumlah gol yang dicetak dalam pertandingan grup antara tim yang bersangkutan; * Poin fair play ditentukan kartu merah dan kuning di turnamen. * hasil undian.



Grup A:

Rusia dan Uruguay telah memastikan tiket babak 16 besar dan siapa yang menjadi juara grup akan ditentukan ketika mereka saling berhadapan pada Senin.



Rusia memiliki keunggulan selisih gol sehingga menang atau seri akan mengirim tuan rumah sebagai juara grup untuk menghadapi runner-up di Grup B.



Baik Mesir maupun Arab Saudi tidak memiliki poin tetapi dengan Saudi defisit enam gol, hasil apapun kecuali kemenangan akan membuat mereka finis sebagai juru kunci.



Grup B:

Spanyol dan Portugal memuncaki grup dengan empat poin dengan Iran di posisi ketiga serta Maroko tanpa poin.



Spanyol dan Portugal sama untuk selisih gol dan gol yang dicetak. Karena mereka seimbang, jika hasil akhir mereka tetap sama, maka juara grup diputuskan poin fair play.



Spanyol memiliki keuntungan saat ini dengan satu kartu kuning sementara Portugal mendapat dua.



Portugal membutuhkan setidaknya satu poin dari pertandingan terakhir mereka melawan Iran untuk menjamin tempat di babak sistem gugur. Iran juga akan mengamankan tempat mereka dengan kemenangan dan bisa juga melalui hasil imbang jika Spanyol dikalahkan Maroko.



Spanyol akan menghadapi Maroko yang tanpa kemenangan dengan satu poin diperlukan untuk menjamin tiketnya. Pemenang Grup B akan melawang runner-up di Grup A, apakah Rusia atau Uruguay.



Grup C:

Prancis, dengan enam poin, berada di puncak grup dan memastikan lolos ke babak berikutnya tetapi akan membutuhkan satu poin melawan tim urutan kedua Denmark (empat poin) dalam pertandingan terakhir mereka untuk merebut tempat pertama. Sementara Denmark bisa finis pada posisi pertama, kedua atau ketiga.



Kekalahan Denmark ditambah dengan kemenangan Australia atas Peru, yang juga berambisi mendapatkan poin, bisa membuat "Socceroos" menyelinap melalui selisih gol. Karena Denmark dan Australia seimbang, mereka juga bisa diputuskan melalui fair play.



Australia, dengan tiga kartu kuning, saat ini memiliki keunggulan dari pada Denmark, yang memiliki empat kartu kuning.



Peru telah dipastikan tereliminasi, tetapi posisinya akan berakhir di urutan ketiga dengan kemenangan.



Pemenang Grup C akan bertemu tim di tempat kedua Grup D



Grup D;

Segala kemungkinan hasil akhir ada di sini dengan Kroasia memimpin enam poin, tetapi tiga tim lainnya masih kompetitif dalam perburuan.



Kroasia akan memimpin grup jika mereka mengalahkan atau seri dengan Islandia.



Nigeria dengan tiga poin, akan mengamankan tempat mereka di babak 16 besar dengan kemenangan atas Argentina, yang sementara ini berada di bawah grup dan satu poin di belakang Islandia dengan selisih gol.



Hasil imbang juga cukup untuk Nigeria bahkan jika Islandia mengalahkan Kroasia, tergantung pada selisih gol.



Untuk lolos, Argentina harus mengalahkan Nigeria sambil berharap Islandia kalah atau bermain imbang dengan Kroasia. Jika Islandia dan Argentina sama-sama menang, untuk sama-sama mengemas empat poin, mereka akan diputuskan dengan selisih gol.



Islandia harus menang untuk memastikan kesempatannya tetapi juga membutuhkan hasil lain untuk memuluskan jalan mereka.



Pemenang Grup D akan menghadapi runner-up Grup C.



Grup E:

Hanya satu hal yang pasti di Grup E dan itu adalah Kosta Rika, tanpa poin, dan tersisih. Kemenangan terakhir Brazil atas Kosta Rika membawa mereka bersama Swiss dengan empat poin, dengan Serbia di posisi tiga.



Kemenangan atau hasil imbang untuk Brazil saat melawan Serbia dan Swiss melawan Kosta Rika akan mengirim keduanya lolos ke babak berikutnya.



Serbia harus mengalahkan Brazil untuk lolos tetapi hasil imbang bisa membuat mereka lolos jika Swiss kalah Kosta Rika dengan lebih dari satu gol. Pemenang Grup E akan menghadapi tim peringkat kedua di Grup F.





Grup F:

Ini adalah grup lain yang berubah secara dramatis setelah gol pada menit-menit terakhir saat Jerman, tim yang berpotensi tereliminasi, mendorong diri mereka kembali ke pertarungan dengan mengalahkan Swedia.



Meksiko, dengan enam poin, berada di puncak grup, dengan Jerman dan Swedia di posisi ketiga.



Meksiko akan lolos dengan kemenangan atau hasil imbang melawan Swedia. Mereka juga dapat lolos dengan kekalahan dari Swedia jika Jerman kalah atau imbang lawan Korea Selatan, yang tidak memiliki poin.



Jerman akan lolos dengan kemenangan jika Swedia gagal mengalahkan Meksiko.



Skenario lain yang bisa terjadi Jerman melaju dengan selisih gol yang lebih baik dengan kemenangan atas Korea Selatan bahkan jika Swedia mengalahkan Meksiko.



Swedia dapat lolos dengan kemenangan atas Meksiko dan kekalahan Jerman dari Korea Selatan. Jika Swedia dan Jerman menang, kemungkinan bagi Swedia untuk melaju dari selisih gol.



Meski mengalami dua kekalahan Korea Selatan masih memiliki peluang tipis untuk melaju dengan catatan mereka harus mengalahkan Jerman dan berharap Swedia kalah dari Meksiko dan selisih gol akan menentukan.



Pemenang Grup F akan bertemu runner-up di Grup E.



Grup G:

Inggris dan Belgia dijamin melaju tetapi posisi akhir mereka akan diputuskan pertemuan kedua tim pada Kamis.



Sama-sama mengemas enam poin, mereka memiliki total gol yang identik sehingga hasil imbang berarti posisi teratas akan ditentukan lewat fair play. Inggris saat ini mendapat dua kuning dan Belgia tiga.



Tunisia dan Panama tidak memiliki poin menjelang pertemuan mereka, di mana hasil imbang akan mengamankan tempat ketiga bagi tim Afrika Utara.



Grup H:

Jepang dan Senegal akan melaju dengan hasil imbang masing-masing melawan Polandia dan Kolombia. Jika Senegal dan Jepang keduanya seri dengan skor yang sama, mereka akan ditentukan dengan fair play; Senegal memiliki lima kartu kuning sementara Jepang tiga.



Kolombia akan lolos jika mereka mengalahkan Senegal dan hasil imbang sudah cukup jika Polandia berhasil mengalahkan Jepang. Polandia telah dipastikan tereliminasi.



Dua tim teratas dalam grup akan menghadapi Inggris atau Belgia.