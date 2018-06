Antisipasi Teror Jelang Pencoblosan, Polda Jabar-TNI Bakal Patroli

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG--Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi akan menggelar patroli gabungan guna mengantisipasi gangguan keamanan menjelang Pencoblosan Pilkada Serentak 27 Juni mendatang.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung BUdi Maryoto mengatakan tindakan ini guna mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan aksi teror jelang pencoblosan.

"Nanti sampai tingkat kabupaten dan kota akan mengadakan patroli gabungan dengan TNI, khusus di bawah dengan babinkamtibmas dan babinsa, monitoring di wilayahnya, memastikan aman," katanya, Minggu (24/6/2018).

Tak hanya aksi teror, Polda bersama TNI juga akan melakukan pengawasan terhadap adanya praktik politik uang. Tim Cyber Polda Jawa Barat dilibatkan untuk memantau dan mengantisipasi adanya kampanye menjelek- jelekkan atau "black campaign".



Dia memastikan aparat kepolisian tidak akan segan-segan memproses secara hukum pelaku yang kedapatan melakukan "black campaign" maupun politik uang.



"Saya harapkan tidak ada yang melakukan` black campaign` maupun money politik. Sudah jelas ada contohnya di Garut, lakukan itu lengkap alat bukti kita proses hukum siapa pun juga," katanya.