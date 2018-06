Kejar Serapan APBD 45%, Jabar Genjot Bagi Hasil dan Hibah

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pencairan dana bagi hasil dan dana hibah agar mengakselerasi penyerapan anggaran 2018.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan realiasi APBD per 8 Juni 2018 sudah mencapai 36,73% atau Rp12,4 Triliun lebih dari total anggaran Rp33,9 Triliun lebih. Menurutnya dibanding periode yang sama 2017, angka ini terbilang lebih tinggi. “Tahun lalu hanya sekitar 34%, jadi penyerapan anggaran sudah on the track,” katanya di Bandung,Sabtu (23/6/2018).

Menurutnya angka realisasi yang cukup tinggi ini dari mulai disalurkannya dana bagi hasil serta dana hibah terutama bantuan operasional sekolah (BOS) pada kabupaten/kota. Iwa menuturkan, dana bagi hasil sangat signifikan mendongkrak serapan anggaran.

“Kami akan genjot lagi dua pos ini supaya sampai akhir Juni targetnya APBD terealisasi hingga 45%,” ujarnya.

Pihaknya mencatat dana bagi hasil yang terdapat dalam APBD 2018 mencapai Rp6,777 triliun lantas yang sudah disalurkan mencapai Rp1,595 triliun atau 23,54%. Sementara untuk pos hibah, teranggarkan sebesar Rp9,249 triliun dan sudah disalurkan 59,85% atau mencapai Rp5,535 triliun.

“Dana bagi hasil ditransfer setiap triwulan, sekarang belum masuk triwulan II jadi awal Juli bisa mencapai 50%,” paparnya.

Untuk belanja langsung, pihaknya baru merealisasikan sekitar 25% dari total anggaran Rp8,442 triliun. Angka ini ditopang belanja modal sebesar Rp3,617 triliun yang baru terserap Rp562 miliar karena proses lelang baru berjalan.

“Jadi yang baru dibayarkan kami itu uang mukanya karena tendernya baru diproses, tapi ini terhitung masih tinggi,” katanya.