Incredibles 2 Pecahkan Rekor Debut Box Office

Newswire

Bisnis.com, HOLLYWOOD - Incredibles 2, sekuel animasi yang dinantikan mengenai keluarga pahlawan super dari Disney-Pixar, berkuasa di box office Amerika Utara, dengan rekor debut US$180 juta, seperti diperkirakan industri, Minggu waktu setempat.



Dikutip AFP, itu adalah pemasukan tertinggi dari penayangan awal film animasi di AS dan Kanada, yang dengan mudah melampaui debut US$135 juta dari "Finding Dory" (2016) keluaran studio yang sama.



"Incredibles 2" bercerita tentang keluarga Parr, di mana Helen (Holly Hunter) sang ibu diminta membantu membersihkan nama pahlawan super agar bisa bekerja di bawah naungan status legal, dan suaminya Bob (Craig T. Nelson) menggantikan posisi istrinya sebagai orang yang mengurus rumah tangga beserta tiga anak mereka.



Buah hati Bob dan Helen kembali lagi, Violet (Sarah Vowell), Dash (Huck Milner) serta bayi Jack-Jack yang baru menunjukkan kekuatan super.



Posisi kedua ditempati "OCean's 8" dengan pemasukan 19,6 juta dolar AS pada pekan kedua, berdasarkan Exhibitor Relations.



Para aktris bertaburan sebagai pemeran dalam film itu, dipimpin oleh Sandra Bullock dan didukung oleh Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling serta Rihanna, sekuel Warner Bros ini adalah eksperimen terbaru Hollywood setelah "Ghostbusters" dalam mengganti formula film yang biasanya menampilkan seluruh pemeran berjenis kelamin lelaki.



Film komedi "Tag" di posisi ketiga dengan 14,6 juta dolar AS, disusul dengan "Solo: A Star Wars Story" dengan 9,1 juta dolar AS, membuat pendapatan totalnya di Amerika Utara menjadi hampir 200 juta dolar AS. Posisi kelima ditempati "Deadpool 2" dengan 8,8 juta dolar AS.