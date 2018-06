Newswire

Bisnis.com, RUSIA - Penyerang andalan timnas Mesir, Mohamed Salah hampir dapat dipastikan "seratus persen" turun bertanding melawan Uruguay dalam laga Grup A Piala Dunia 2018.



Mesir siap menantang Uruguay dalam pertarungan yang diadakan di Central Stadium, Yekaterinburg, pada Jumat waktu setempat, atau Jumat malam, pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh Trans TV.



Salah, yang berusia 25 tahun, absen lantaran menderita cedera bahu ketika membela Liverpool di ajang final Liga champions. Real Madrid akhirnya mengalahkan The Reds dalam laga itu (26/5).



"Saya hampir dapat memastikan seratur persen bahwa ia (Salah) akan tampil bermain, meski tidak tertutup kemungkinan yang lain di saat-saat jelang laga berlangsung," kata bos Timnas Mesir, Hector Cuper sebagaimana dikutip dari laman BBC.



"Ia kelak menjadi pencetak gol terbanyak dan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia," katanya pula. "Kami mencoba agar ia makin percaya diri. Tim dokter memberi dia sejumlah opsi apakah dia tampil atau tidak. Saya tahu bahwa Salah berada dalam kondisi yang berangsur pulih. saya yakin ia siap berlaga."



Pada bagian lain, bek Ali Gabr diharapkan siap tempur setelah mengalami cedera ringan saat menjalani sesi latihan bersama tim.



Timnas Uruguay, diharapkan siap menurunkan dua gelandang muda, yakni Rodrigo Bentancur (20 tahun) dan Nahitan Nandez (22 tahun). Keduanya tertantang menimba pengalaman internasional, terlebih mendukung pergerakan ekplosif dua ujung tombak, masing-masing Luis Suarez dan Edinson Cavani.



Jelas, bahwa mata dunia bakal tertuju kepada penampilan Salah setelah menderita cedera. Ia memang telah bergabung bersama dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan, bahkan menjalani sesi pemanasan, kemudia menyelesaikan latihan bersama dengan rekan satu tim.



Uruguay bukan tim kacangan. Tim ini sarat pengalaman bertanding skala internasional, sekurangnya ada empat pemain yang mengoleksi lebih dari 100 caps, dan penjaga gawang Fernando Muslera (97) dan Luis Suarez (98).



Suarez bersama Edinson Cavani siap melabrak lini pertahanan Mesir.



Anatomi Mesir dan Uruguay:



Head-to-head:

* Uruguay menundukkan Mesir dalam pertemuan sebelumnya, dengan skor 2-0 di Alexandria pada Augustus 2006.

* Para pemain Uruguay belum pernah terkalahkan ketika melawan tim asal Afrika di ajang Piala Dunia (sekali menang, dua imbang).

* Ini kali pertama bagi Mesir melawan tim asal Amerika selatan dalam sebuah turnamen internasional.



Mesir:

* Mesir belum pernah menang manakala bertanding di ajang Piala Dunia (dua kali menang, dua kali kalah).

* Ini kali pertama bagi skuad berjuluk the Pharaoh tampil di Piala Dunia sejak 1990. Mereka menelan kekalahan 0-1 dari Inggris dalam penampilan terakhirnya dalam sebuah turnamen.

* Pelatih kepala Hector Cuper mengukir debut di Piala Dunia sebagai pelatih

* Penjaga gawang dan kapten tim Essam El Hadary menjadi pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia. Usianya kini mencapai 45 tahun.

* Mohamed Salah mengoleksi lima gol dalam putaran ketiga babak kualifikasi benua Afrika. Ini raihan yang melampaui para pemain lain.

* Salah akan merayakan ulang tahun ke-26 saat laga dilangsungkan melawan Uruguay.



Uruguay:

* Sebagai tim yang pernah menjadi dua kali juara dunia, Uruguay beroleh kemajuan selama melakoni babak 16 besar di enam penampilan Piala Dunia. Mereka bahkan menduduki peringkat keempat di Piala Dunia 2010.

* Uruguay hanya menelan sekali kekalahan dalam delapan laga di babak penyisihan grup Piala Dunia (empat kali menang, tiga kali imbang).

* Ini kali keempat bagi Oscar Tabarez dalam karier sebagai pelatih kepala di ajang Piala Dunia (1990, 2010, 2014 and 2018), melebihi para pelatih lainnya dalam turnamen ini.

* Edinson Cavani menjadi pencetak gol terbanyak dalam laga babak penyisihan zona Amerika Selatan dengan mengoleksi 10 gol.

* Luis Suarez membukukan lima gol dan dua assists dalam delapan pertandingan di ajang Piala Dunia.



Prakiraan susunan pemain:



* Mesir (4-2-3-1):

Mohamed El Shenawy (penjaga gawang); Ali Gabr, Ahmed Hegazy, Ahmed Fathi, Mohamed Abdel Shafi; Tarek Hamed, Mohamed El Neny, Mahmoud Trezeguet, Abdulla Said; Ramadhan Sobhi, Marwan Mohsen.



* Uruguay (4-4-2):

Fernando Muslera (penjaga gawang); Guillermo Varela, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Martin Caceres; Nahitan Nandez, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Edinson Cavani, Luis Suarez.



Data dan fakta tim:



Mesir:

* Mesir cenderung amat mengandalkan Salah. Bintang Liverpool ini jelas menjadi incaran dari pemain bertahan Uruguay.



* Ramadan Sobhi siap menggantikan Salah dalam starting XI laga melawan Uruguay.



Uruguay:

* Pemain bintang dari klub Sampdoria, Lucas Torreira siap diturunkan melawan Mesir.

* Tabarez bukan tidak mungkin memasang pemain berpengalaman Martin caceres di lini bek kiri.



Prediksi Man of the Match (whoscored):

1.Mohamed Salah (52,94 persen)

2.Edinson Cavani (20,59 persen)

3.Diego Godín (8,82 persen)

4.Luis Suárez (8,82 persen)

5.Matías Vecino (2,94 persen)



Prediksi jalannya laga:

* Masih ada sejumlah tanda tanya salah satunya, apakah memang Salah benar-benar pulih dari cedera, mengingat lawan yang dihadapi Uruguay? Cedera yang dialami bukan hal yang begitu saja dapat sembuh seratus persen juga, belum lagi ditambah faktor kebugaran pemain Liverpool itu.

* Meskipun Salah memang pemain terbaik, hanya saja apakah hal itu cukup untuk membawa Mesir lolos dari babak penyisihan grup, apalagi Uruguay dikenal sebagai tim sarat pengalaman internasional sekelas Piala Dunia.

* Uruguay dijagokan mampu lolos dari babak penyisihan grup, apalagi lawan yang dihadapi "hanyalah" Mesir.

* Uruguay mengandalkan dua ujung tombak haus gol dalam diri Luis Suarez dan Edinson Cavani.



Prediksi hasil laga:

* Mesir: 0

* Uruguay: 3