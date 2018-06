Trans Studio Bandung Tawarkan Keseruan Liburan Idul Fitri

Novianti

Bisnis.com, BANDUNG – Tahun ini, liburan Idul Fitri bertepatan dengan musim liburan anak-anak sekolah. Karena itu, banyak tempat hiburan menyajikan pertunjukan 'wah'.

Public Relation Trans Studio Bandung Fanny Karmarani mengatakan Trans Studio Bandung (TSB) menawarkan keseruan acara dengan menampilkan pertunjukan sirkus bertajuk ‘Dreamland’.

“Kami mendatangkan sekelompok ahli akrobat dari negeri China di Amphitheater TSB dari mulai tanggal 14 Juni – 14 Juli 2018. Pertunjukan akan hadir setiap hari mulai pukul 15.00 WIB,” ujar Fanny, pada Kamis (14/6/2018).

Fanny menambahkan harga tiket masuk TSB dibanderol seharga Rp280.000 sehingga semua pengunjung yang sudah masuk ke dalam area TSB dapat menyaksikan ‘Dreamland’ tanpa harus membayar tiket tambahan.

“Jam operasional kami dimulai pukul 09.00 – 21.00 WIB. Namun, khusus di tanggal 15 Juni 2018, TSB buka mulai pukul 12.00 – 21.00 WIB,” katanya.

Selain itu, yang akan menambah kemeriahan liburan Idul Fitri kali ini bersamaan dengan perayaan ulang tahun TSB yang ke-7 (Tanggal 18 Juni) sehingga destinasi liburan ini akan memberikan banyak hadiah spesial bagi pengunjung.

Salah satu hadiah spesial tersebut hadiah langsung yang akan dibagikan di tanggal 18 Juni 2018, diantaranya goody bag khusus untuk pengunjung yang mengikuti permainan yang diadakan di dalam area Trans Studio Bandung, VIP access untuk pengunjung pertama dan kue ulang tahun raksasa yang akan dibagikan.

Lebih lanjut, Trans Studio Bandung juga mengadakan acara ‘Nonton Bareng Piala Dunia 2018’ di tanggal 20 (Portugal VS Maroko), 22 (Brazil VS Kosta Rika) dan 24 (Inggris VS Panama) Juni 2018 pada jam 18.30 – 21.00 di Amphitheater.

“Acara nobar ini turut dimeriahkan dengan penampilan modern dance, games serta kuis,” katanya.