One Way Tol Cikarang Utama-Cipali Baru Kali Ini Terjadi

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG—Kemacetan parah di ruas Tol Jakarta-Cikampek hingga Tol Cipali memaksa petugas membuka seluruh jalur tol menuju utara.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan arus kendaraan pemudik pada H-2 ini diperkirakan menjadi puncak tertinggi mudik lebaran 2018 ini. “Tampaknya hari ini puncaknya, saya lihat CCTV di Cikarang Utama masih padat,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (13/6/2018).

Pantauan pihaknya dari Posko Mudik di Cikopo, Purwakarta menunjukan kepadatan kendaraan dari arah Jakarta meningkat. Berdasarkan kesepakatan Kemenhub, Kepolisian dan Jasa Marga akhirnya dari arah Jakarta ke Cirebon digelar cara bertindak satu arah.

“Dari Cikarang Utama sampai Cipali bayangkan berapa ratus kilo itu? Tapi tetap pemudik harus tetap jaga kecepatan. Jangan terlalu cepat karena nanti ingin cepat sampai malah terjadi kecelakaan,” paparnya.

Kebijakan one way menurutnya diberlakukan sampai arus stabil. Selain itu kendaraan pun sebagian dialihkan ke jalan arteri Pantura. “(One way) baru kali. Karena jumlah kendaraan sudah maksimal sekali dari Jakarta dan Lampung juga ada,” katanya.