Deklarasikan Diri Sebagai Produsen Perlengkapan Petualangan Tropis, Eiger Gondol Penghargaan ICMA

Kahfi

Bisnis.com, BANDUNG- Penajaman posisi pasar Eiger menjadi merek yang memfokuskan diri sebagai penyedia alat-alat tropical adventure berhasil menyabet penghargaan Indonesia Content marketing Awards (ICMA) 2018.

Penghargaan langsung diterima oleh Pak Christian Hartanto, selaku Managing Director PT Eigerindo MPI. ICMA merupakan sebuah ajang untuk mengapresiasi sekaligus mengukur strategi content marketing yang telah dilakukan.

Dalam dunia pemasaran, istilah content marketing adalah sebuah strategi pemasaran yang dilakukan oleh merek dengan memproduksi konten dan “brand story” yang relevan bagi target audience di saluran milik brand tersebut.



Ajang penghargaan ini diikuti 58 merek yang terseleksi ke dalam 12 nominasi kategori industri mulai dari industri makanan, otomotif, produk kecantikan sampai apparel.Semua merek tersebut bersaing memperebutkan gelar The Best Content marketing Implementation in Industry di masing-masing kategori.

Eiger yang bersaing di kategori Apparel, berhasil mengungguli saingannya dan merebut tempat pertama.

Penilaian kualitas strategi konten pemasaran di setiap merek dilakukan secara independen oleh juri-juri yang kompeten di bidangnya. Mereka adalah Sapto Anggoro (CEO Tirto.id), Dennis Adhiswara (CEO Layaria Network), Borrys Hasian (Design Lead Grab Southeast Asia), Edwin Syarif Agustin (Business Director Bubu.com), Didi Kaspi Kasim (Editor in Chief National Geographic Indonesia), Wisnu Nugroho (Editor in Chief Kompas.com), dan Eddy Suhardy (Media Advisor Grid Story Factory / Ketua Juri ICMA).



Penjurian meliputi kuantitas dan kualitas konten web dan engagement di media sosial (Instagram, Facebook dan YouTube), serta video dan UI & UX sebuah laman resmi.



Para juri menilai konten yang disajikan EIGER lebih dari sekadar sebuah konten produk. Tapi selain itu, juga berhasil dimaksimalkan baik untuk website (eigeradventure.com), microsite (theblackborneoexpedition.com), digital magazine (eigeradventurenews.com), newsletters, maupun akun media sosialnya.



“Terimakasih sudah memilih Eiger sebagai yang terbaik. Melalui penghargaan ini, kami akan terus berinovasi menghasilkan produk-produk terbaik untuk masyarakat, dan melalui penghargaan ini juga kami berharap dapat meningkatkan rasa cinta akan produk dalam negeri di masyarakat Indonesia,” ujar Christian Hartanto, Managing Director PT Eigerindp MPI, dalam siaran pers, Minggu (14/4/2018).