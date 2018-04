Barang-barang Russell Crowe Laris Saat Dilelang

Newswire

Bisnis.com, MELBOURNE - Sebuah kereta kuda bergaya era Romawi, sebuah jam tangan emas Rolex, sebuah tali pengikat pelana kulit dan sebuah biola berusia 128 tahun yang semuanya milik aktor Australia Russell Crowe laku terjual lewat lelang yang sukses meraup US$2,8 juta.



Lelang bertitel 'The Art of Divorce' itu diselenggarakan di Sydney, Sabtu waktu setempat, dan telah menarik perhatian puluhan pembeli.



Sekitar 200 kostum film dari film-film terpopulernya, termasuk Gladiator, Master and Commander, LA Confidential dan The Insider, laku terjual dalam lelang ini.



Lelang ini diadakan demi merayakan ulang tahun pernikahan ke-15 sang aktor dengan mantan istrinya Danielle Spencer dan sekaligus ulang tahun ke 54 Crowe.



Lembaga lelang Sotheby's mengaku sukses menjual item-item lelang di atas nilai estimasinya, termasuk sepasang manset logam yang dikenakan aktor peraih Oscar berkat Gladiator ini yang terjual pada harga 29.974 dolar yang jauh di atas nilai rilnya 1.535 dolar AS.



Reflika kereta kuda yang digunakan dalam film produksi tahun 2000, Gladiator, terjual pada harga 49.907 dolar AS.



Juga laku terjual dalam lelang ini adalah fosil tengkorak reptil era dinosaurus yang sebelumnya dimiliki aktor Leonardo Dicaprio yang terjual pada harga 60.886 dolar AS.



Crowe secara mengejutkan nongol dalam lelang ini, demikian Reuters.