Aher: Pemuda, Kokohkan Konsolidasi dan Stamina!

Wisnu Wage

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengajak para pemuda di Jawa Barat untuk mengokohkan konsolidasi dan stamina. Hal ini penting untuk menyambut kemajuan bangsa dan pemuda di masa depan.



Aher mengungkapkan hal tersebut dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat Periode 2017-2020 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa sore (3/4/18).



"Mari kita dengan DPD KNPI baru, bangun konsolidasi, bangun stamina untuk menyongsong kemajuan masa depan," ajak Aher dalam rilis resmi Humas Jabar, Rabu (4/4/2018).



Kemajuan pembangunan dan masa depan bangsa ini ada di tangan para pemuda. Oleh karena itu, Aher mengajak pemuda mensyukuri hasil pembangunan yang telah ada dan melanjutkan pembangunan bangsa ini.



"Mari kita syukuri hasil jalannya pembangunan di bangsa ini yang sudah baik. Dan mari kita dorong yang belum terlaksana, mari kita koreksi yang tidak tepat, atau tidak sesuai dengan konstitusi dan budaya kita, yang tidak sesuai dengan tema ekonomi kita," pinta Aher.



Pada kesempatan ini, Aher juga mendapat kehormatan dari DPD KNPI Jawa Barat. Aher mendapat Penghargaan Sebagai Tokoh Pemuda Jawa Barat.



Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Nomor: Kep. 0132/DPP-KNPI/I/2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat Periode 2017-2020.



Terpilih sebagai Ketua Umum DPD KNPI Jabar 2017-2020, yaitu Rio Febrian Wilantara. Sekretaris Umum yaitu Komarudin dan Bendahara Umum, Indra Sudrajat. Ada sekitar 500 orang yang tergabung dalam kepengurusan DPD KNPI Jabar kali ini.



Ditemui usai acara pelantukan, Rio mengatakan bahwa KNPI Jabar yang baru akan segera melakukan konsolidasi ke berbagai pihak, termasuk ke pengurus KNPI di kabupaten/kota di Jawa Barat. Konsolidasi penting untuk menyatukan heterogenitas yang ada di KNPI.



"Dalam kepengurusan kita ingin saling memberikan benefit. Sama-sama ingin memberikan support. Bahwa KNPI ini heterogen, ada berbagai macam latar belakang dan pengalaman, jadi kita saling berbagi. Intinya saling memotivasi, meng-influence atau mempengaruhi supaya sama-sama memotivasi dan semangat untuk lebih maju lagi," papar Rio.



"Rencana kita ingin memperkuat dulu 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Setelah itu kita akan gathering OKP sebagai stakeholder. Lanjut audiensi dengan beberapa dinas di provinsi. Tetap berlanjut, secara simultan. Supaya di musim politik ini kita (KNPI) ini menjadi sosok yang netral," tambahnya.



KNPI DPD Jabar akan fokus pada program kebersamaan tahun ini. Rio bertekad untuk menjaga Jawa Barat tepat kondusif. Untuk itu, program tahun ini KNPI Jabar akan mengunjungi kampus atau KNPI Goes to Campus, dan pesantren atau KNPI Goes to Pesantren, serta bekunjung ke tempat-tempat ibadah.



"Intinya kami ingin mempersatukan semua tujuan. Dan mendeklarasikan bahwa tidak asa religius konflik di Jawa Barat," pungkas Rio.