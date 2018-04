Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Industri Semen Global

Novianti

Bisnis.com, BANDUNG – Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ASEAN Federation of Cement Manufactures (AFCM) Technical Symposium and Exibition ke-25. Acara yang digelar dari 4-6 April 2018 di The Trans Luxury Hotel Bandung ini mengusung tema Green Technology for Cement Industry.

Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso mengatakan AFCM merupakan forum berskala internasional yang penting untuk pengembangan pengetahuan mengenai teknologi operasi pabrik yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, pertemuan ini dapat mempertemukan produsen semen serta industri pendukungnya dari negara-negara di kawasan ASEAN.



“AFCM juga bertujuan untuk mendorong produksi semen di tingkat nasional dan ASEAN. Seperti kita ketahui saat ini produksi semen mengalami pertumbuhan, khususnya di dalam negeri,” ujar Widodo, pada Rabu (4/4/2018).

Widodo menjelaskan kapasitas produksi semen dalam negeri masih akan terus meningkat diantaranya disumbangkan oleh Conch Cement Indonesia di Sulawesi Utara yang mulai berproduksi tahun 2018 dengan kapasitas 1,7 juta ton per tahun sehingga menjadikan Indonesia sebagai produsen semen terbesar di kawasan ASEAN. Selain itu, meningkatnya produksi ini berpengaruh pada ekspor semen.



Industri semen di Indonesia juga aktif selama kurun waktu dua tahun terakhir ini. Tahun 2017, penjualan domestik naik menjadi 66,3 juta ton (pertumbuhan 7,7% year on year (yoy) dan penjualan ekspor naik menjadi 2,95 ton (pertumbuhan 84% yoy), dibanding tahun sebelumnya, yaitu 62 juta ton penjualan domestik dan 1,6 juta ton penjualan ekspor.

Pertumbuhan konsumsi semen domestik tersebut didorong oleh proyek-proyek infrastruktur pemerintah seperti jalan tol untuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta perkembangan pelabuhan dan bandara di seluruh wilayah di Indonesia.

“AFCM juga diharapkan jadi forum pertukaran informasi, pengetahuan pengalaman, networking dan menjalin persahabatan antar anggota dan peserta,” katanya.